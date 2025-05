Bezahlbarer Wohnraum in Baden-Württemberg ist rar, die Mieten sind hoch. Längst spürt das auch der Mittelstand. Nicht nur in Städten, auch auf dem Land fehlen Wohnungen. Was muss geschehen, damit wir den Wohnungsmangel in den Griff bekommen?

Mit:

Florian Weber (Moderator),

Nicole Razavi (Wohnungsbauministerin Baden-Württemberg)

Alfred Hildebrandt (Hildebrandt Immobilien GmbH)

Winfried Kropp (Mieterbund Bodensee)

Nina Kreidler (Studentin auf Wohnungssuche)