Hohe Inflation - hohe Tarifabschlüsse?

Die Inflationsrate in Deutschland liegt bei 4,1 Prozent und ist damit so hoch wie seit 28 Jahren nicht mehr. Vor allem für Heizung, Benzin und Diesel und müssen die Menschen deutlich mehr Geld ausgeben als noch vor einem Jahr. Allein der Ölpreis stieg um 78 Prozent. Aber auch Lebensmittel sind zum Teil deutlich teurer geworden. Wie wirken sich diese Preissteigerungen auf die Forderungen der Gewerkschaft in der Tarifrunde aus, wenn es um künftige Lohn- und Gehaltserhöhungen geht? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Martin Gross gesprochen. Er ist Landesbezirksleiter der Dienstleistungs-Gewerkschaft Verdi in Baden-Württemberg. Was er von den Arbeitgebervertretern und der Politik erwartet, sagt er in dem SWR Aktuell-Gespräch.