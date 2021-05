Die Holzpreise gehen weltweit durch die Decke. Wer jetzt ein Haus bauen will, muss steigende Kosten einkalkulieren. Verbraucherschützer gehen davon aus, dass Zimmereien einen Festpreis für einen Dachstuhl nur noch für ein bis zwei Monate anbieten werden. Außerdem sollten Bauwillige mehr Zeit einplanen, da Verzögerungen inzwischen an der Tagesordnung sind. Nadine Jülg-Schenkel, Zimmerermeisterin und Inhaberin des Betriebs "Jülg - Ökologischer Holzbau in Baden-Baden" plant bei der Holzbestellung inzwischen bis in den späten Herbst hinein. Trotzdem könnten Lieferzeiten oft nicht eingehalten werden. "Kurzfristige Arbeiten können wir überhaupt nicht mehr durchführen, weil wir das Material nicht haben." Diese Verknappung von Bauholz wirke sich auch auf die Preise aus. "Mittlerweile habe ich schon das eine oder andere Angebot auf dem Tisch liegen, wo fast eine Verdreifachung des Preises stattfindet." Wie die Kunden auf die Entwicklung reagieren, sagt die Zimmerermeisterin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.