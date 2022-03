Hohe Energiepreise - jetzt die Heizung erneuern?

Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise – besonders für Öl und Gas – denken immer mehr Menschen darüber nach, die Heizung zu erneuern. Wann ist ein solcher Austausch sinnvoll und welche Alternativen gib es?

"Eine 25 Jahre alte Ölheizung ist einfach nicht mehr effizient", sagt Tina Götsch in SWR Aktuell. Sie ist Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Spätestens seit die Energiepreise wegen des Krieges in der Ukraine stark gestiegen sind, sei es an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, die Heizung auszutauschen. Wichtig sei es aber auch zu prüfen, was stattdessen eingebaut werden könne. Eine Beratung sei auf jeden Fall vorher wichtig, denn es gebe Heizsysteme, die "funktionieren quasi überall." Soll aber zum Beispiel eine Wärmepumpe zum Einsatz kommen, müsse berücksichtigt werden, dass diese Anlage "nur unter bestimmten Bedingungen" effizient laufe. Hier müsse das gesamte Gebäude betrachtet werden, sagt die Energieberaterin.

Wärmepumpen nur bei "großen Heizflächen"

Es müsse nicht unbedingt eine Fußbodenheizung im Haus eingebaut, damit eine Wärmepumpe gut funktioniert, meint Tina Götsch. Das sei früher der Fall gewesen. Heute sei es auch möglich, eine solche Anlage einzubauen, wenn größere Heizkörper vorhanden seien. Eine Wärmepumpe laufe mit einer niedrigen Temperatur, deshalb seien große Flächen, die beheizt werden, nötig.

Solarthermie- und Photovoltaikanlagen als Ergänzung

Wer über eine neue Heizung nachdenkt, sollte prüfen, ob sich auf dem Hausdach Solarthermie- und Photovoltaikanlagen einbauen lassen, rät die Energieberaterin. Diese ließen sich mit einigen Heizsystemen kombinieren. Über einen speziellen Heizstab könne zum Beispiel Strom in die Anlage fließen, der das Wasser erwärmt.

Lange Wartezeiten und Lieferprobleme

Ein Problem besteht allerdings darin, überhaupt einen Termin für den Einbau einer neuen Heizanlage beim Fachmann zu bekommen. "Sie finden kaum noch einen Betrieb, der nicht über Monate ausgebucht ist", sagt Jörg Knapp in SWR Aktuell. Er ist Referatsleiter Technik beim Fachverband Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg. Hinzu komme, dass es bei Wärmepumpen, aber auch bei anderen Anlagen, große Lieferschwierigkeiten gebe, weil derzeit wichtige Bauteile fehlten. Zwischen drei und sechs Monaten müsse man auf eine neue Anlage sicher warten, sagt Knapp. Problematisch sei das auch bei Photovoltaikanlagen. Hier müsse man sicher noch länger warten, bis ein Handwerker kommt.