Hohe Dieselpreise: Buskorso-Appell an die Politik

"Wir wurden alle kalt erwischt", sagt Klaus Sedelmeier im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Sedelmeier ist Geschäftsführer von "Rast Reisen" in Hartheim bei Freiburg und meint damit die stark gestiegenen Kraftstoffpreise seit dem Krieg in der Ukraine. Um 50 Prozent seien die Kosten in seinem Unternehmen gestiegen, sagt Sedelmeier. Von der Politik fordert der Busunternehmer Ausgleichszahlungen, um den Preisanstieg beim Diesel zumindest teilweise abfedern zu können. In Baden-Württemberg gibt es deshalb heute einen Buskorso des Verbands Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen, um auf die Probleme aufmerksam zu machen. Welche Maßnahmen im ÖPNV drohen könnten, sollte es keine Ausgleichszahlungen geben, sagt der Busunternehmer ebenfalls in dem SWR-Gespräch.