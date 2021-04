per Mail teilen

Erstmals besteht die Chance, dass ein Medikament gegen das Corona-Virus wirken könnte. Das Asthma-Spray Budesonid war in einer Studie erfolgversprechend.

Die Studie unter Leitung der Universität Oxford wurde im Fachmagazin "The Lancet" veröffentlicht. Sie hat ergeben, dass bei Patienten, die im frühen Stadium ihrer Covid19-Erkrankung das entzündungshemmend wirkende Medikament Budesonid inhalierten, das Risiko für einen Krankenhausaufenthalt um 90 Prozent sank. Zudem seien sie schneller genesen.

Cortison als Wundermittel gegen Covid19?

Bei dem Asthma-Spray handele es sich um ein Cortison, sagt der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann. "Cortison ist ein Medikament, das man dann gibt, wenn der Körper nicht nur eine Krankheit bekämpft, sondern auch sich selbst." Bei diesen Autoimmun-Erkrankungen zerstörten die Abwehrkräfte des Immunsystems also fälschlicherweise körpereigenes Gewebe. "Cortison kann bestimmte dieser Attacken stoppen."

Der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann SWR

Covid19-Erkrankungen würden bereits seit Beginn der Pandemie mit Cortison-Medikamenten behandelt. Bislang komme dieser Wirkstoff aber nur bei schweren Fällen zum Einsatz. "Das Besondere an dieser Studie ist, dass bei Leuten mit leichten Erkrankungs-Symptomen dieses Spray gegeben wurde."

Weiteren Studien erforderlich

Die Aussagekraft über die Wirksamkeit sei aber im Moment noch begrenzt, ergänzt der Arzt und Journalist. 146 Patienten hätten an der Studie der Universität Oxford teilgenommen. Der Hälfte der Beteiligten – also 73 – sei das Asthma-Spray zweimal am Tag verabreicht worden. Deshalb könne Budesonid noch nicht als "Game-Changer" im Kampf gegen die Corona-Pandemie bezeichnet werden. Jetzt müssten weitere Studien mit einer deutlich größeren Anzahl von Personen durchgeführt werden.

Lothar Zimmermann warnt wegen der bekannten Nebenwirkungen von Cortison vor einer leichtfertigen Einnahme solcher Medikamente. Man sollte auf jeden Fall den Arzt konsultieren. "Aber der Nutzen dieses Medikaments ist deutlich höher als der Schaden."