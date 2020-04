In den USA haben sich binnen kurzer Zeit mehr als 140.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Fast 2.500 Menschen sind bereits gestorben. Wenn es am Ende 100.000 seien, sei man gut davon gekommen, sagt US-Präsident Trump nun, nachdem er noch vor wenigen Tagen laut überlegte hatte, die US-Wirtschaft schon zu Ostern wieder anlaufen zu lassen. In SWR Aktuell Kontext sprechen wir mit unseren Korrespondenten in New York, Los Angeles und Washington über die aktuelle Situation in den USA und fragen, wie sich das Land bisher auf die Pandemie vorbereitet hat und was man nun noch unternehmen kann… mehr...