Hoffnung, Angst, Gier, Euphorie: So viel Psychologie steckt im Börsencrash

Es war ein sehr schlechter Start in die Woche an der Börse in Frankfurt. Der Deutsche Aktienindex DAX verlor am Montag gut vier Prozent, konnte damit aber zumindest den Absturz zu Handelsbeginn von mehr als zehn Prozent wieder eindämmen. Dennoch war es der dritte tiefrote Handelstag in Folge. Den Grund kennen wir, es ist der Zollhammer von US-Präsident Donald Trump , der die Sorge vor einer Weltwirtschaftskrise anfacht.

Börsencrashs hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben: Im Jahr 2000 war der Auslöser das Platzen der Internet-Blase, 2008 kam die Finanzkrise und 2020 die Corona-Pandemie. Die Kursverluste waren zwar auf reale Krisen in der Wirtschaft zurückzuführen, aber an der Börse ist auch immer viel Psychologie dabei.

Über dieses Spannungsfeld hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Roland Ullrich gesprochen: Er ist Diplom-Volkswirt und Trading Coach.