Auch in Baden-Württemberg sind inzwischen Sommerferien. Ob mit dem Auto, dem Flieger oder der Bahn – Reisen in den Urlaub sind durchaus anstrengend, gerade wenn Kinder dabei sind. Was also tun, um die Kleinen zu beschäftigen? Es muss jedenfalls nicht immer Fernsehen sein, denn die ARD-Audiothek hat ein großes Angebot für die jüngsten Hörerinnen und Hörer. Was alles drin ist, weiß Thomas Müller, Channel-Manager der ARD-Audiothek, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.