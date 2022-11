per Mail teilen

Wirtschaftsweise wollen Besserverdiener zur Kasse bitten - Interview mit Dr. Stefan Bach, Steuerexperte DIW ++ Schaeffler will weltweit 1.300 Stellen streichen ++ Vierte Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie BW ++ Wie blicken Finanzakteure auf die Zwischenwahlen in den USA? ++ Spekulation auf Wahlsieg der Republikaner treibt die Aktienkurse.