Hochwasser-Katastrophe Ahrtal: Logistiker organisieren Fachkräfte

handwerk-baut-auf.de, so lautet eine Internetplattform, auf der sich inzwischen mehr als 1.000 Handwerker und Handwerksbetriebe registriert hätten, sagt Kurt Krautscheid - er ist Dachdecker und Präsident der Handwerkskammer Koblenz. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt er, wie die Menschen, die Hilfen benötigen, an qualifizierte Handwerker kommen können. So hätten sie die Möglichkeit, bundesweit zu suchen. Denn die Betriebe vor Ort seien "völlig überlastet", sagt Krautscheid. Wie der Wiederaufbau derzeit läuft und wie die Hilfen jetzt organisiert werden, erläutert er ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.