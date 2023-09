Hochwasser an Flüssen oder Starkregen, der Straßen und Häuser überflutet. Angesichts des Klimawandels müssen sich Städte und Gemeinden auf solche Extremwetterlagen vorbereiten. Die Stadt Ludwigshafen will ihre Bürger mit einbinden - unter anderem bei einer Informationsveranstaltung. In Ludwigshafen gebe es gleich mehrere Ursachen für Hochwassergefahr, sagte Rainer Ritthaler, Bereichsleiter Umwelt und Klima der Stadt Ludwigshafen, in SWR Aktuell. "Die Stadt ist in die ehemalige Rheinaue gebaut worden. Etwa 70 Prozent der Einwohner leben in einem hochwassergefährdeten Bereich. Wir können sicherlich, und das ist auch unsere Aufgabe, im technischen Bereich sehr viel machen, was die Hochwassergefahr vom Rhein und von den Nebengewässern angeht." Allerdings sei es "sehr wichtig, dass die Menschen auch ihre Eigenvorsorge stärken", so Ritthaler. Was damit gemeint ist, sagte er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.