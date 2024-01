Hochwasserschutz: "Städte wie Schwämme"

In den vergangenen Tagen gab es in Deutschland schwere Hochwasser. Vor allem Niedersachsen war davon betroffen, aber auch Rheinland-Pfalz und noch viele andere Regionen. Niemand will Wasser im Keller, im Wohnzimmer oder in der Küche stehen haben. Dafür müsste aber vor allem in den Städten und Dörfern die Infrastruktur umgebaut werden. Der Städteplaner Franz Pesch aus Stuttgart meint: "Städte müssen wie ein Schwamm funktionieren." Wie das gelingen kann, erklärt Pesch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.