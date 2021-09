Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz: Was sich eine Psychologin von der Benefizaktion des SWR erhofft

Die SWR Benefizaktion für die Geschädigten der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz unter #zusammemimsüdwesten geht heute weiter. Höhepunkt ist eine Benefizsendung ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen, an der auch die Psychologin Elisabeth Mick teilnimmt. "Ziel dieser Benefizveranstaltung ist, dass die Menschen emotional das Gefühl bekommen: Wir werden nicht vergessen." Der Aufbau werde noch viele Jahre in Anspruch nehmen. "Deshalb ist es ein wichtiges Zeichen zu spüren: Deutschland ist bei uns." Von der Veranstaltung solle auch die Botschaft ausgehen, dass die Menschen noch weitere Spendengelder dringend benötigen.

Sie selbst sei bereits am ersten Tag der Hochwasser-Katastrophe ins Ahrtal gefahren, erzählt Elisabeth Mick weiter. "Ich habe sofort gedacht: Ich bin Traumatherapeutin. Ich kann mich jetzt hier einbringen." Am ersten Tag sei sie bei Evakuierungen dabei gewesen und habe unter anderem Menschen aus einem Altenheim betreut. Die Tage danach habe sie überwiegend in Notauffanglagern geholfen. Die Bewohner aus dem Ahrtal seien "völlig geschockt" gewesen und weit davon entfernt, zu realisieren, was passiert war. Sie habe Ende Juli erlebt: "Die Menschen starren ins Nichts."

Welche psychologische Betreuung jetzt, gut acht Wochen nach der Hochwasser-Katastrophe notwendig ist, erzählt die Traumatherapeutin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.