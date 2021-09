Hochwasser-Katastrophe: "Die schlimmen Bilder bleiben"

per Mail teilen

Heute findet auf dem Nürburgring in der Eifel ein Staatsakt für die Opfer und Hinterbliebenen der Hochwasser-Katastrophe von Mitte Juli statt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat dazu viele Menschen eingeladen, die selbst von der Katastrophe betroffen oder als Helfer eingesetzt sind oder waren. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird an dem Staatsakt teilnehmen. Guntram König ist Notfall-Seelsorger im Landkreis Alzey-Worms und berichtete im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll, wie die Menschen lernen können, mit dem was sie erlebt haben und mit ihrem Schicksal umzugehen.