Die Hochschulen in Rheinland-Pfalz sollen schrittweise mit dem Wintersemester 2021/2022 in den Präsenz-Betrieb zurückkehren. Das hat Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler angekündigt: "Wir werden - da bin ich optimistisch - im Laufe des Sommers durch die höheren Impf-Quoten in eine Situation kommen, die dann im Wintersemester wieder mehr Lehre möglich machen wird. Der Grundsatz wird sicherlich sein: so viel Präsenz-Lehre wieder wie möglich, aber nur so viel, wie vertretbar ist." Im aktuellen Sommersemester bemühten sich die Hochschulen schon darum, vor allem Studierende im ersten und zweiten Semester zu erreichen und, wo möglich, Kleingruppen zu bilden.