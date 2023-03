Hochmoor Kaltenbronn: Wie bedroht ist diese einzigartige Naturlandschaft im Schwarzwald?

Das Hochmoor Kaltenbronn ist eines der letzten Moore in Deutschland. 99 Prozent gelten als tot. Durch die Trockenheit im Sommer 2022 sei der Zustand des Hochmoors sehr schlecht gewesen, sagt Renate Fischer, stellvertretende Leiterin des Infozentrums Kaltenbronn. "Die Torfmoose sind in der Hand zerbröselt. Das habe ich in den all den Jahren, die ich dort arbeite, noch nie erlebt."

Inzwischen habe sich das Moor wieder erholt. Es sei genug Wasser vorhanden. Sorgen bereitet Renate Fischer der zurückgehende Niederschlag auf dem Kaltenbronn. Die Jahresmenge habe sich im Durchschnitt von 1.600 Millimeter auf 1.350 Millimeter verringert. Ein Hochmoor benötige zum Überleben 900 Millimeter Niederschlag pro Jahr. "Wenn die Entwicklung so weiter geht, ist die Überlebensfähigkeit nicht gewährleistet."

Warum Moore so wichtig für den Klimaschutz sind, erläutert die stellvertretende Leiterin des Infozentrums Kaltenbronn im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart.