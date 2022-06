Hitzewelle: “Genug trinken, Sonne meiden, Schlafzimmer kühl halten”

Der Sommer ist nun endgültig da: Am Wochenende gibt es Sonne satt - und Temperaturen deutlich über 30 Grad. In manchen Regionen wie der Vorderpfalz und am Oberrhein könnten es sogar bis zu 39 Grad werden. Aber was für die einen perfekt klingt, ist für die anderen unerträglich, denn Menschen empfinden Hitze oder Kälte ganz unterschiedlich. Andreas Matzarakis ist Umweltmeteorologe und Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes in Freiburg und er warnt: “Wenn wir eine Hitzewarnung herausgeben - wie für dieses Wochenende - dann betrifft das jeden.” Unter anderem Ältere, Kinder und Kranke könnten aber auch schon bei niedrigeren Temperaturen besonders beeinträchtigt werden, so Matzarakis. Was er bei der Hitze empfiehlt, verrät er im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.