Hitze und Trockenheit setzen dem Wald zu

Schon wieder zu warm und zu trocken: Der Frühling 2022 war das neunte zu trockene Frühjahr in Folge. Und eine Aussicht auf Besserung gibt es nicht. Auch der Juni ist schon ungewöhnlich heiß: Es herrschen hochsommerliche Temperaturen um und über 30 Grad und es regnet kaum. Für die Natur, besonders den Wald, ist das eine permanente Stresssituation. Der Direktor der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Ulrich Schraml, malt ein düsteres Bild für den Wald: Besonders alte und große Bäume sind jetzt akut in Gefahr: "Wir verlieren die Bäume in den Wäldern, die ökologisch besonders wertvoll sind." Was die aktuelle Situation vom Waldsterben der 1980er Jahre unterscheidet, erklärt Schraml im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.