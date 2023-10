Hitze bis Oktober: Was bedeutet das für Garten- und Balkonpflanzen?

per Mail teilen

Dieser Sommer geht in die Verlängerung. Anfang der Woche hatten wir nochmal Temperaturen um die 30 Grad. Jetzt ist es etwas frischer geworden, aber am Wochenende sind nochmal um die 25 Grad tagsüber angesagt. Hinzu kommt, dass es in den vergangenen Wochen kaum geregnet hat. Hitze, Sonne und Trockenheit im Herbst wirken sich natürlich auch auf unsere Pflanzen im Garten und auf dem Balkon aus. Wie man sie retten kann, das erklärt Karina Dinser-Nennstiel vom Gartenmagazin "Mein schöner Garten" im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.