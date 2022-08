Historische Wetterdaten: Der aktuelle Sommer ähnelt dem Hitzejahr 1540

Wie außergewöhnlich ist der Sommer 2022? Und wie hat sich das Klima in Europa in den vergangenen 1000 Jahren entwickelt? Das hat der Historiker Christian Pfister zusammen mit dem Klimaforscher Heinz Wanner untersucht . Ihre Ergebnisse haben sie in dem Buch "Klima und Gesellschaft in Europa" zusammengefasst. Sie haben in den vergangen 1000 Jahren 18 Extremsommer identifiziert. Der aktuelle Sommer könnte sich da einreihen, sagte Christian Pfister in SWR Aktuell: "In der Tat zeigt der Sommer 2022 auf Grund der extrem lang anhaltenden Trockenheit Züge, die an den trockensten Sommer der letzten 500 Jahre aus dem Jahr 1540 erinnern." Für das Buch hat Christian Pfister alte Chroniken ausgewertet. In ihnen sei die Wetterlage realistisch dargestellt, betont der Historiker: "So schreibt ein Chronist im Jahr 1083 treffend: Der Sommer war so warm, dass die Wälder brannten und die Fische in den Flüssen starben." Weitere Berichte aus diesem Jahr ergänzten das Bild. "Diese Leute haben gewusst, was sie beobachten. Und von 1354 an verfügen wir über kontinuierliche Angaben zum Beginn der Weinlese in Frankreich. Daraus lassen sich die Temperaturen der kritischen Phase zwischen April und Juli schätzen." Allerdings seien die heißen Sommer verganger Jahrhunderte isolierte Ereignisse. Seit 1990 lasse sich ein Übergang zur rascheren und menschengemachten Erwärmung des Klimas beobachten, sagte Christian Pfister im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.