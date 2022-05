Hirschhausen: "Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns"

Der Klimawandel findet längst statt und wir spüren das: An Extremwetter-Katastrophen, wie an der Ahr im letzten Jahr, aber auch an Hitze wie im Sommer an den Eisheiligen. Viele merken es gerade in diesen Tagen, dass sie sich wegen der Hitze schlapper fühlen, schlechter schlafen und sich schlechter konzentrieren können. Der Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen warnt: Der menschliche Körper sei nicht wirklich in der Lage, sich auf die Erderwärmung einzustellen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich fordert er sofort wirksamen Klimaschutz, denn "wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns", betont von Hirschhausen.