Hilfs-Organisation IMES: "Wir sind bereit, für andere Menschen was zu riskieren"

Die deutsche Hilfsorganisation IMES leistet in gefährlichen Gebieten der Ukraine humanitäre Hilfe. Notfallsanitäter und Rettungsassistenten helfen bei Evakuierungen, verteilen Hilfsgüter und leisten medizinische Hilfe. Ralf Kubon aus dem Ahrtal ist mit ihnen derzeit vor Ort. "Wir sind in Sorge und haben Angst. Aber wir sind bereit, für andere Menschen was zu riskieren", sagte Kubon im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Aufgefallen ist ihm vor allem, dass viele Menschen in der Ukraine nicht wissen, wie viel Hilfe sie in Europa bekommen könnten, wie viele Millionen Menschen dort bereit seien, Geflüchtete zu unterstützen: "Hier findet zu wenig Aufklärung darüber statt, was in Europa los ist". Kubon und seine Kollegen sind gerade auf dem Rückweg aus der Ukraine und nehmen in ihrem Bus ukrainische Frauen und Kinder mit. Sie würden in Deutschland dann weiter unterstützt. "Zum Beispiel ist da eine Frau, die hat einen Kontakt in der Nähe meines Wohnorts. Da werde ich sie mit hinnehmen", so Kubon weiter. Seine Organisation hat außerdem ein großes Wohnhaus in Polen gemietet - strategisch gelegen zwischen zwei Grenzübergängen und mit etwa 25 Schlafplätzen. "Wir bringen Menschen aus den Flüchtlingscamps da hin, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ein bisschen runterzukommen und sich dann Gedanken zu machen, wo soll mein neuer Weg überhaupt hingehen", berichtet Kubon. Das alles kostet natürlich viel Geld. Wie seine Organisation IMES (Immediate Medical and Evacuation Service) das schafft, hören Sie im Audio.