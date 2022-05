Hilferuf aus dem Jugendamt: Soziale Berufe können in der Arbeit mit Kindern aktuell nur die größten Katastrophen verhindern

Viel Stress, starke Belastung, wenig Geld: Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die in Jugendzentren oder in der Behindertenhilfe, als Heimerzieher oder in der Suchtberatung arbeiten kennen das. Ihr Beruf ist dafür berüchtigt und deswegen wollen immer weniger Frauen und Männer solche Jobs machen. Das kann nicht so weitergehen, findet die Gewerkschaft verdi. Sie hat deshalb in Sozialberufen zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen. Auch Rheinland-Pfalz ist betroffen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt Heike Huf, Fachberaterin im Jugendamt in Bad Kreuznach, was sie damit erreichen möchte.