Hilfe im Ukraine-Konflikt - Was sind “Defensivwaffen”?

Wie reagiert man auf den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine? Die Regierung in Kiew hätte am liebsten eines: Waffen aus dem Westen. Damit ließe sich einem Einmarsch Russlands besser widerstehen. Die Linie der deutschen Bundesregierung ist eigentlich, keine Waffen zu liefern, um den Konflikt nicht noch anzuheizen - allerdings gibt es auch andere Stimmen, die der Ukraine sogenannte “defensive Waffensysteme” liefern wollen. Was genau man darunter versteht, weiß Dr. Max Mutschler vom "Bonn International Centre for Conflict Studies”. Warum er den Begriff “Defensivwaffen” allerdings problematisch findet, erklärt er im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart.