Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge: Wie kommen die Spenden sicher an?

Immer wieder sehen wir Bilder vom Krieg in der Ukraine und von den Menschen, die versuchen, an die EU-Grenzen zu flüchten. Viele wollen diesen Menschen helfen, zumindest Geld spenden. Was man dabei beachten sollte, hat SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem Max Mälzer gefragt, er ist Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates.

Bereitschaft zu spenden ist hoch

SWR: Hat die Spendenbereitschaft der Menschen zugenommen, seitdem vor einer Woche der Ukraine-Krieg begonnen hat?

Max Mälzer: Die Spendenbereitschaft ist auf jeden Fall hoch. Ob sie generell zugenommen hat, kann ich noch nicht sagen, weil mir die Zahlen noch nicht vorliegen. Aber aus den einzelnen Hilfsorganisationen höre ich, dass sie quasi schon überrannt werden mit Angeboten.

Es gibt ja sehr viele Hilfswerke, die zurzeit in der Ukraine oder an der Grenze zur Ukraine aktiv sind. Wie finde ich denn heraus, welcher Organisation ich am besten mein Geld spende?

Suchen Sie sich eine Organisation aus, der Sie vertrauen. Das können entweder kleine Organisation sein, zu denen Sie einen persönlichen Bezug haben, weil Sie die handelnden Personen zum Beispiel kennen, oder Organisationen, denen Sie vertrauen, weil sie in der Vergangenheit bereits ordentlich gearbeitet haben und zum Beispiel ein Spendenzertifikat vom Deutschen Spendenrat tragen, oder das Spendensiegel vom DZI. Dann können Sie sicher sein, dass diese erstens sauber arbeiten und zweitens auch gut mit dem Geld nachher umgehen können und das effektiv einsetzen.

Wie kann ich das dann aber rausfinden? Muss ich da jede Spenden-Organisation einzeln abklappern, oder gibt es vielleicht bei Ihnen, beim Deutschen Spendenrat Listen für so etwas?

Ja, es gibt im Deutschen Spendenrat eine Mitgliederliste, da können Sie wunderbar nach Not- und Katastrophenhilfe filtern und dann sehen Sie sofort, wer in diesem Bereich aktiv ist und ich kann Ihnen verraten, quasi jede Organisation in diesem Bereich ist zurzeit in der Ukraine-Hilfe tätig.

Nicht unüberlegt spenden und nicht an Einzelpersonen

Jetzt gibt es ja auch viele kleine regionale Privatinitiativen. Wenn ich die unterstützen möchte, kann ich da überhaupt irgendetwas überprüfen, oder muss ich mich einfach darauf verlassen, was die mir sagen?

Nehmen Sie sich zumindest kurz einen Moment Zeit, und spenden Sie bei allem gefühlten Druck nicht sofort. Gucken Sie sich die Organisation mal kurz an. Haben Sie das Gefühl, Sie verstehen, was dort passiert - welches Geld kommt rein, welches Geld geht raus und welche Projekte werden durchgeführt - dann ist das schon mal ein ganz wichtiges Zeichen. Im Übrigen gucken Sie bitte auch, dass die Organisationen als gemeinnützig anerkannt sind vom Finanzamt, ansonsten kriegen Sie auch keine Zuwendungsbescheinigung, die Sie dann später steuerlich geltend machen können. Bitte spenden Sie auch nicht an Privatpersonen, die sagen, wir sammeln Geld, um dann das nachher umzuverteilen. Privatpersonen sollten meiner Ansicht nach in diesem Bereich nicht unterstützt werden.

Sind denn Geldspenden grundsätzlich besser als Sachspenden - also besser als Kleider oder warme Decken oder Spielzeug für Kinder?

Das ist eine Frage, die man so abstrakt leider nicht ganz beantworten kann. Es ist schon so, dass Organisation mit Geldspenden eine sehr hohe Flexibilität haben, sie sehr schätzen. Auf der anderen Seite ist es so, dass Sachspenden, wenn dafür Bedarf besteht, wirklich ganz wundervolle Spenden sind. Deshalb meine große Bitte: Wenn Sie Sachspenden leisten möchten, gucken Sie, ob wirklich ein Bedarf bei der Organisation besteht. Die haben üblicherweise Listen von Bedarfsgütern und spenden Sie dann das, was dort benötigt wird, ansonsten würde ich darum bitten, Geld zu spenden.

"Aufrufe auf Sozialen Netzwerke senken die Hürde zum Spenden"

Auch Facebook oder Instagram beispielsweise bieten an, über ihre Plattformen zu spenden. Teilweise kostet das die Hilfsorganisationen aber auch eine Gebühr, damit sie auf diesen Plattformen eben für Spenden werben dürfen. Ist das also sinnvoller, direkt bei den Organisationen zu spenden?

Wenn das für die Person möglich ist, ist es natürlich sinnvoll, direkt zu Spenden. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist natürlich auch schön, dass für viele Menschen die Hürde zum Spenden über diese sozialen Plattformen ein bisschen gesenkt wird und es auch einfacher wird, zu spenden. Eine angemessene Gebühr ist in meinen Augen kein Grund, vom Spenden abzusehen.