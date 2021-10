Rheinland-Pfalz hat sie schon, in Baden-Württemberg beginnen sie in gut zwei Wochen: die Herbstferien. Doch wohin kann man in Corona-Zeiten bedenkenlos reisen?

Spanien, vor allem die Kanaren und Mallorca, seien in diesem Jahr besonders gut gebucht, sagt Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband in SWR Aktuell. Aber auch Griechenland mit seinen Inseln, wie zum Beispiel Kreta, stünden bei den Urlaubern im Moment hoch im Kurs. Derzeit würden sich die Preise bei Pauschalreisen „auf einem stabilen Niveau“ bewegen. Allerdings könnte es teurer werden, wenn in vielen Bundesländern gleichzeitig Herbstferien sind. Die Expertin rät deshalb, Preise zu vergleichen. So könne es sich durchaus lohnen, von einem anderen Bundesland aus zu fliegen. Hier könnten die Preise niedriger sein, so Heinen.

Europa in Corona-Zeiten problemlos erreichbar

Spanien, Griechenland oder Frankreich seien ohne große Einschränkungen zu erreichen. Wer in die Türkei wolle, müsse beachten, dass das Land vom Robert-Koch-Institut als Hochrisiko-Gebiet eingestuft ist. Wer von dort aus zurückkomme und weder geimpft noch genesen sei, müsse sich bei der Wiedereinreise nach Deutschland in Quarantäne begeben.

2G, 3G – was gilt in den Ländern?

Hierüber lasse sich keine einheitliche Aussage machen, sagt Kerstin Heinen. Die Unterschiede in den Ländern seien zu groß. Informieren könne man sich aber auf den Seiten des Auswärtigen Amtes, was in welchem Land gilt. Grundsätzlich sollte man, rät die Reiseexpertin, immer das digitale Impf-Zertifikat auf dem Smartphone als auch den Impfpass dabeihaben.