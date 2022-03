Helfer an der ukrainischen Grenze: "Väter verabschieden sich von ihren Kindern – für manche ein Abschied für immer"

In der Ukraine sind wegen des Krieges schätzungsweise eine Million Menschen auf der Flucht. Die meisten flüchten Richtung Westen - und dann in Nachbarländer wie Polen, Ungarn oder die Slowakei. Die Hilfsorganisation Stelp aus Stuttgart ist schon vergangenen Freitag mit zwei LKW-Ladungen an die polnisch-ukrainische Grenze aufgebrochen. Serkan Eren ist Gründer und Vorsitzender von Stelp. Er schilderte im SWR seine Eindrücke aus dem Grenzgebiet. Schon am Samstagmorgen habe er zehntausende Frauen und Kinder auf der ukrainischen Seite der Grenze anstehen gesehen. Dazu eine 40 Kilometer lange Autokolonne. "Absurde und emotionale Bilder von Männern, die sich von ihren Kindern verabschiedet haben. Teilweise sah es so aus, als ob es ein Abschied für immer war." Er selbst werde diese Eindrücke nicht so schnell vergessen können, sagte Serkan Eren im Gespräch mit SWR2-Moderatorin Vanja Weingart.