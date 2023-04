Helfen Gebühren gegen überfüllte Notaufnahmen?

Die Notaufnahmen in deutschen Krankenhäusern sind immer öfter überfüllt. Der Chef der kassenärztlichen Vereinigung, Andreas Gassen, fordert deshalb eine Gebühr für Menschen, die ohne Not in die Notaufnahme gehen. Professor Jan Steffen Jürgensen, medizinischer Vorstand am Klinikum Stuttgart, hält das für keine gute Idee. „Bei vielen Menschen ist beim Betreten der Notaufnahme noch gar nicht klar, wie bedrohlich die Verletzung oder Situation ist. Das ist dann oft eine Frage der Ausschluss-Diagnostik: ist der Schmerz in der Brust zum Beispiel ein Herzinfarkt oder nicht“, so Jürgensen. Auch die von Gassen empfohlene medizinische Ersteinschätzung per Telefon könne das nicht ersetzen: „Auch da wird man wahrscheinlich am Ende sehr oft sagen: rufen Sie den Notarzt oder kommen Sie in die Notaufnahme.“ Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph erklärt Jürgensen, welche Strategien gegen überfüllte Notaufnahmen er für sinnvoller hält.