Aufruhr in den USA: Der Oberste Gerichtshof hat das landesweite Abtreibungsrecht gekippt. Jetzt will etwa die Hälfte der US-Staaten Schwangerschaftsabbrüche verbieten oder einschränken. Nicht nur in den USA beschimpfen sich Abtreibungsgegner und Frauenrechtlerinnen gegenseitig als Extremisten. Das Recht auf ungeborenes Leben gegen das Recht der Selbstbestimmung und Würde der Frau abzuwägen, es scheint nicht möglich.

