WWF zu Heizungssanierungen: Klimaschutz zahlt sich aus

Wenige Themen wurden in diesem Jahr so emotional debattiert wie das sogenannte Heizungsgesetz. In der Debatte ist allerdings nicht nur Konstruktives zustande gekommen - das wollen die Umweltschutzorganisation WWF und das Öko-Institut jetzt ändern: Sie haben ihre Vision einer lokalen und sozialen Wärmewende vorgestellt. Sebastian Breer, WWF-Referent für Klimaschutz und Energiepolitik, kritisiert, dass durch die Diskussion viele Menschen verunsichert worden sind. Für ihn ist aber klar: "Unterm Strich wird sich zeigen: Die ökologisch richtige Entscheidung ist auch die ökonomisch richtige." Worauf Verbraucherinnen und Verbraucher bei ihrer Sanierungsentscheidung setzen sollten, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Moritz Braun.