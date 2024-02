Heizungstausch: Wie stark die Miete erhöht werden darf

per Mail teilen

Der Heizungstausch wird seit dem 1. Januar staatlich gefördert. Vermieter dürfen einen Teil der Kosten umlegen. Was auf die Mieter zukommt, sagt Saidi Sulilatu von "Finanztip".

Seit dem 1. Januar 2024 müssen in den meisten Neubauten Heizungen mit 65 Prozent erneuerbarer Energie eingebaut werden. Für alle anderen Gebäude gelten Übergangsfristen und verschiedene technische Möglichkeiten. Für den Heizungstausch erhalten Eigentümer eine staatliche Förderung. Trotzdem kommen auch auf die Mieter finanzielle Belastungen zu.

Bei Heizungstausch: Maximal 50 Cent Mieterhöhung pro Quadratmeter

Der Vermieter könne zehn Prozent der Investitionskosten für den Heizungstausch auf die Miete aufschlagen, sagt Saidi Sulilatu, Chefredakteur des Geldratgebers "Finanztip" im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem. Es gebe aber eine Kappungsgrenze: Maximal 50 Cent pro Quadratmeter seien erlaubt. Für eine 100 Quadratmeter-Wohnung würde die Miete also höchstens um 50 Euro im Monat steigen.

Die Mieterhöhung sei an weitere Bedingungen geknüpft, erklärt der "Finanztip"-Experte. Der Eigentümer müsse die staatliche Förderung in Anspruch nehmen. Diese werde von den Kosten für den Heizungstausch abgezogen und zusätzlich noch einmal 15 Prozent. Der Grund: dem Vermieter wären auch Kosten entstanden, um die alte Heizung in Stand zu halten. "Wenn man das alles abgezogen hat, darf man zehn Prozent umlegen."

Was Mieter beim Einbau einer Wärmepumpe beachten müssen

Eine Möglichkeit, klimafreundlich zu heizen, ist die Wärmepumpe. Der Mieter sollte sich jedoch vom Vermieter den Energieausweis zeigen lassen, der von einem Fachunternehmen ausgestellt werde.

Folgende Kriterien sind laut "Finanztip" zu beachten: Die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe sollte mindestens bei 2,5 liegen. Das bedeute, dass die Wärmepumpe aus jeder Kilowattstunde Strom mindestens 2,5 Kilowattstunden Wärme erzeugt. Außerdem dürfe die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe maximal bei 55 Grad liegen.

Hinzu komme, dass das Energieeffizienzniveau des Gebäudes 115 oder 100 betragen und der Heizwärmebedarf des Hauses gemäß der Wärmeschutzverordnung von 1994 sein müsse. Sollte eines der Kriterien nicht erfüllt sein, könne der Mieter es ablehnen, die umgelegten Kosten für die energetische Sanierung zu übernehmen, ergänzt Saidi Sulilatu.