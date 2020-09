Herbst und Winter kommen - da sind die Tage, an denen man draußen einen Kaffee trinken oder essen konnte, gezählt. Das macht in Zeiten der Coronakrise den Gastronomen zu schaffen, denn im Innenbereich gelten Abstandsregeln. Viele Kommunen wollen deshalb Gaststätten und Restaurants wieder erlauben, im Außenbereich "Heizpilze" aufzustellen, um die "Außen-Saison" so zu verlängern. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch sagte Daniel Ohl, der Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA in Baden-Württemberg: "Die Abstandsregelung führt zu einer Verringerung der Sitzplatzkapazität um durchschnittlich 40 Prozent".