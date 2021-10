per Mail teilen

Wir merken es an der Tankstelle, im Supermarkt und bei der Stromrechnung - sehr vieles ist teurer geworden! Allerhöchste Zeit also, Geld zu sparen. In jedem Haushalt gibt es diverse Energie- und damit Geldfresser, angefangen bei der Heizung. Tipps zum Energie- und Geldsparen gibt Hans Weinreuter, Energieexperte bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Stefan Eich.