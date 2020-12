Die meiste Energie bei uns zu Hause geht fürs Heizen drauf, im Schnitt sind es 70 Prozent. Dabei steckt in dem Bereich ein sehr großes Einsparpotenzial- durch Wärmedämmung, Wärmepumpen, Solarthermie, Pellets und vieles mehr. Werner & Tobi fassen die Möglichkeiten zusammen, ordnen ein und diskutieren: Warum brauchen wir immer noch so viel Energie für unsere Raumwärme? Wie heizen wir in Zukunft? Und hilft am Ende nur noch Kuscheln?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.