Es ist einer der größten Vögel, der bei uns heimisch ist: der Storch. Nachdem es in der 70er Jahren nur noch wenige Störche in Deutschland gab, hat sich die Art etwas erholt. Der Naturschutz hat dazu beigetragen. An vielen Orten gibt es Storchen-Nester mit Kameras. Vogelschützer beobachten die Tiere, sie werden beringt und versorgt, wenn sie krank sind. Wo und wie Störche in Deutschland leben, darum geht es in SWR Aktuell Kontext. mehr...