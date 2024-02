"Simplify your wedding" in der Schlosskirche Pforzheim

Hochzeiten sind längst auch in Deutschland zu Megaevents geworden: Jahrelanger Vorlauf, fünfstelliges Budget, perfekt geplantes Programm inklusive einer schwindelerregenden Torte, spektakulärer Deko wie Kulisse und natürlich einem atemberaubenden Brautkleid. Doch zu jedem Trend entwickelt sich mit der Zeit der Gegentrend – und so bietet die evangelische Kirche in Pforzheim "Heiraten ohne TamTam" an. Einfach hingehen, Ja sagen, fertig! Was die Paare am Aktionswochenende 24. und 25. Februar in der Pforzheimer Schlosskirche erwartet und ob es noch freie Plätze gibt, erzählt Pfarrer Malte Dahme im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex:

SWR Aktuell: Am 24. und 25. Februar möchten sie einen anderen Akzent in Sachen Hochzeit setzen. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Malte Dahme: Durch diese sehr aufwändigen und immer größeren Hochzeitsfeiern. Die ja auch dazu führen, dass Paare den Tag vor allem als anstrengend empfinden. Dass sie den Tag nicht wirklich genießen können und vielleicht auch ein bisschen vergessen, worum es eigentlich geht bei der Trauung. Uns ist es wichtig, die Trauung auf das zurückzuführen, was wirklich wichtig ist: Vor Gott zu treten und sich zu versprechen, dass man den Lebensweg gemeinsam gehen will und dafür Segen empfangen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, dass wir einmal eine andere Form ausprobieren möchten, sehr entschlackt, sehr konzentriert und auf diesen Segen fokussiert.

SWR Aktuell: Was passiert da am 24.2.?

Dahme: Sie kommen zu uns in die Schlosskirche in Pforzheim. Dort werden Sie erstmal empfangen, wir schauen, wann es einen freien Zeitslot gibt. Und wenn Sie dann einen gefunden haben, wird sich einer von den Segnenden, von den sechs Pfarrerinnen und Pfarrern, die das machen, mit Ihnen zusammensetzen für ein persönliches Gespräch. Da reden wir etwas über ihre Motivation - warum möchten Sie das jetzt machen? Was hat Sie zusammengeführt? Über die Lebensgeschichte sprechen wir auch ein wenig, so dass wir dann im Anschluss eine persönliche Zeremonie planen können. Und dann werden wir uns gemeinsam vor den Altar der Schlosskirche begeben und dort etwa eine 15- bis 20-minütige Zeremonie mit Ihnen durchführen. Am Ende gibt es das Lieblingslied, das Sie sich gewünscht haben, was auch etwas mit ihrem gemeinsamen Leben als Paar zu tun hat und am Ende dann noch ein Erinnerungsfoto und einen kleinen Sektempfang. Insgesamt dauert das mit Gespräch und Segnung etwa eine Stunde, so haben wir das geplant.

SWR Aktuell: Sektempfang, eine Fotobox wird es auch geben und einen Live-Gitarristen. Ist es jetzt nicht doch wieder ein Event geworden?

Dahme: Natürlich ist es auch ein Event. Wir versuchen, den Menschen den Raum zu geben, Gottes Segen erfahren zu können. Und einen gewissen Rahmen braucht es dafür schon, weil das ein feierlicher Akt ist. Das ist ja nichts, was wir an der nächsten Straßenecke machen, sondern wir gehen dafür in die Kirche und möchten es als einen besonderen Moment für uns als Paar erleben. Ich denke, es wird aber kein Event wie die große Traumhochzeit in Weiß, weil es eben gar nicht mehr so sehr um die anderen geht. Ein paar Familienmitglieder darf man zwar schon mitbringen. Aber es geht darum, dass das Paar selbst sagt: Wir möchten jetzt Gottes Segen haben und dafür in die Kirche kommen. Und natürlich gehört ein bisschen was drumherum dazu. Aber:

Wir versuchen uns zusammen mit dem Paar, auf ihre Geschichte und Gottes Segen zu konzentrieren.

SWR Aktuell: Jetzt ist ihr Angebot für diesen Tag wirklich breit aufgestellt: Man kann heiraten, als verheiratetes Paar seinen Treueschwur erneuern oder sich einfach als Paar segnen lassen. Ist das nicht ein bisschen wie im Schnellrestaurant...mit oder ohne Zwiebel?

Dahme: Würde ich nicht sagen und zwar ganz einfach aus theologischen Gründen: Es geht ja um evangelische Trauungen. Und für die evangelische Kirche ist eine Trauung ein Segen. Theologisch gesehen ist es also das gleiche, ein Paar zu trauen oder ein verheiratetes Paar noch einmal zu segnen. Und für uns ist es wichtig, dass wir das nicht nur an die Trauung knüpfen, sondern auch Menschen die Möglichkeit geben, die vielleicht schon eine ganze Weile verheiratet sind. Dass sie dann das Trauversprechen noch einmal erneuern können. Und das Spannende ist: Wir haben eine sehr, sehr hohe Resonanz, viel höher als erwartet. Und die Menschen, die sich melden bei uns, das sind erstaunlich viele Paare, die schon seit 15, 20 Jahren standesamtlich verheiratet sind und nie die Zeit oder nie den richtigen Moment gefunden haben für die kirchliche Trauung. Immer hat irgendetwas nicht gepasst. Und jetzt sagen sie: Nach 20 Jahren gibt es keinen Grund für ein großes Fest. Aber das ist jetzt ein Anstoß, das wir das für uns als Paar machen können und noch mal uns vor Gott stellen können und unsere Treue oder den Willen dazu, dass wir gemeinsam weitergehen, nochmal vor Gott zu bekennen und dafür seinen Segen zu erhalten.

SWR Aktuell: Was wünschen Sie sich für diesen 24. Februar?

Dahme: Ich wünsche mir erstmal, dass wir das gut über die Bühne bekommen, weil wir das als kleine Veranstaltung geplant haben. Und ganz, ganz überwältigt sind von der Resonanz. Wir haben jetzt schon den Zeitraum am Samstag verlängert und werden auch am Sonntag noch was hintendran hängen, weil wir sonst nicht schaffen, alle unterzubringen, die sich bis jetzt schon gemeldet haben.