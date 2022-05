„Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss“ – hat der deutsche Dichter Johann Gottfried von Herder gesagt. Es ist der Ort, an dem man sich sicher und geborgen fühlt. Und mehr als das – Heimat kann vieles sein: Die Landschaft, die für uns so unverwechselbar scheint, die Sprache oder die Nähe zu geliebten Menschen. Es kann ein Duft sein, der uns an Kindertage denken lässt, eine Erinnerung oder auch nur die Sehnsucht nach Vertrautem. Und ist gerade in unserer globalisierten Welt wichtig.