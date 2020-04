Heimarbeit mit Tücken - So verändert Homeoffice unser Berufsleben

Die Corona-Krise hat den Alltag verändert und besonders gilt dies für die Millionen Büroarbeiter, die seit einigen Wochen von zu Hause aus arbeiten. In Videokonferenzen lernen wir so einiges über die Inneneinrichtungen der Kollegen und manchmal auch deren Kinder kennen. Das kann lustig sein, aber auch nerven. Jedenfalls stellt es Mensch und Technik vor besondere Herausforderungen. Sehr viele Menschen lernen gerade die Vorteile der Heimarbeit zu schätzen, wie eine Umfrage der IT-Sicherheitsfirma ESET ergeben hat. Dabei gilt aber gerade für kleinere Unternehmen die IT-Sicherheit zu beachten.