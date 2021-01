per Mail teilen

In Baden Württemberg darf seit Wochen von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens nur raus, wer einen "triftigen Grund" hat. Alle anderen müssen zu Hause bleiben, um die Zahl der Corona-Neuinfektionen zu senken. Das stößt immer mehr auf Kritik.

Der parteilose Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner will, dass die Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg wegfallen. Im SWR sagte Würzner: "Die Ausgangssperren, die es ja in vielen Bundesländern gar nicht gibt, obwohl dort die Inzidenzwerte weit über 50 (gerechnet auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) liegen, die muss man auch auf jeden Fall aufheben." Das sei vor allem für jungen Menschen besonders wichtig.

Der Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, Eckart Würzner, im Gespräch und Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. (Archivbild) dpa Bildfunk Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, Eckart Würzner

Bei Lockerungen vorsichtig vorgehen

Würzner forderte in dem Interview aber auch, dass man bei Lockerungen und Öffnungen "nicht hektisch" reagiere, "wenn die Inzidenzwerte stabil unter 50 sind." Dabei müsse aber nicht nur für den betreffenden Stadtkreis in Baden-Württemberg, sondern auch die Region im Blick haben. Heidelberg beispielsweise habe rund 60.000 Einpendler aus dem Umland, dort sei der Inzidenzwert "noch nicht stabil in diesem Bereich." Deshalb könne man für Heidelberg noch nicht über Lockerungen nachdenken.

Kitas und Grundschulen zuerst öffnen

Wichtig sei vor allem, so Würzner, dass Grundschulen und Kindergärten als erstes wieder geöffnet würden. Das müsse auch für Schulen gelten, in denen Schülerinnen und Schüler demnächst ihre Prüfungen ablegen müssten.

In der Stadt Heidelberg lag die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen am 27. Januar 2021 bei 61,3. im Rhein-Neckar-Kreis bei 91,9. (Quelle: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis)