Mit wem, mit wie vielen Personen darf man sich an den Weihnachtsfeiertagen treffen? Darüber entscheiden heute auch die Länderchefs mit der Kanzlerin. Klar ist wohl: Weihnachten im Kreis der Familie ist möglich, aber nur unter Bedingungen.

Singen gehört zum Hochrisiko in Coronazeiten. Denn dadurch werden viele Aerosole freigesetzt und das Coronavirus kann sich schnell im ganzen Raum verbreiten. Doch gerade an den Weihnachtstagen möchten viele Menschen auch Weihnachtslieder im Familienkreis singen. Ist das möglich? Diese Frage hat Barbara Römer, sie ist Allgemeinmedizinerin aus Saulheim in Rheinhessen im SWR beantwortet. Sie rät dazu, mindestens eine FFP2-Maske zu tragen, dabei die Fenster zu öffnen oder auf dem Balkon bzw. der Terrasse zu singen. "Wenn man zwei bis drei Lieder singt, geht das auch mit Maske", sagt Römer.

Nicht alle Familienmitglieder an einem Tag besuchen oder einladen

Barbara Römer, die gleichzeitig auch Vorsitzende des Hausärzte-Verbands Rheinland-Pfalz ist, rät ihren Patientinnen und Patienten, Besuche auf die Weihnachtstage zu verteilen. Man sollte versuchen, "dass nicht die gesamte Familie an Heiligabend unter dem Baum sitzt." Auch hier sollte man daran denken, eine Alltagsmaske dabei zu haben. "Gerade für Oma und Opa sollte eine FFP2-Maske getragen werden", sagt die Ärztin. Das sei jedoch nicht den ganzen Tag über nötig, aber in bestimmten Situationen, wenn man sich näher komme. Gerade bei der Begrüßung der der Verabschiedung sei das wichtig, so Römer.

Schnelltests bieten keine 100-prozentige Sicherheit

Barbara Römer rät davon ab, sich nach einem Corona-Schnelltest in Sicherheit zu wiegen. Man brauche eine relativ hohe Konzentration von Viren im Rachenraum, "damit diese Antigen-Schnelltests anschlagen", sagt Römer. Dringend rät die Ärztin davon ab, sich nach einem negativen Test nicht mehr an die "AHA+L"-Regeln zu halten.