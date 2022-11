Hausärzteverband warnt vor frühem Start der Grippesaison

Die Corona-Pandemie hat die Grippewellen in den vergangenen Jahren überlagert. Aber jetzt - wo es Abstandsregeln und Maskenpflicht weitgehend nicht mehr gibt - gibt es ein Comeback der “klassischen” Atemwegserkrankungen. Auch in Rheinland-Pfalz steigt die Zahl der gemeldeten Grippefälle ungewöhnlich stark für die Jahreszeit - das meldet das Landesuntersuchungsamt in Koblenz: Seit Anfang Oktober seien knapp 760 Infektionen nachgewiesen worden. Dr Barbara Römer ist Vorsitzende des Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz und auch sie berichtet von zahlreichen Grippepatienten in ihrer Praxis in Saulheim: “Auch wir haben in diesem Jahr die Erfahrung gemacht, dass die Influenza schon sehr früh gestartet ist. Das heißt, das Grippevirus ist schon mitten unter uns.” Was das für den weiteren Verlauf der Grippesaison bedeutet, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart.