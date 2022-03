Hausärzteverband: In den Praxen ist die "Hölle" los

Angesichts der stark steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen kommen derzeit viele erkrankte Patienten in die Hausarztpraxen. Dr. Frank-Dieter Braun, der 2. Vorsitzende des Hausärzteverbandes Baden-Württemberg, sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph: "Es ist sehr viel los, aber es wird dadurch etwas erträglicher, weil die Impf-Nachfrage deutlich nachgelassen hat." Sie tendiere sogar "gegen null", sagte Braun. Aktuell kämen auch viele Menschen aus den Skigebieten zurück. "Die sind natürlich auch alle (Corona-) positiv". Es sei die "Hölle". Wie der Arzt die ab nächste Woche in Kraft tretenden Lockerungen durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes sieht, sagt er auch in dem SWR Aktuell-Gespräch.