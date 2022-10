Hass im Netz: "Ermittler nehmen das inzwischen ernster"

per Mail teilen

Ein Mensch ist tot, weil er einen Kunden in seiner Tankstelle in Idar-Oberstein auf die Corona-Maskenpflicht hingewiesen hat. Wilderer erschießen bei Kusel eine Polizistin und deren Kollegen. Beides Taten, in denen Hass-Äußerungen im Internet eine große Rolle gespielt haben, vor bzw. nach den tödlichen Schüssen. Beim Mörder von Idar-Oberstein gingen die Behörden auch davon aus, dass er sich im Netz radikalisiert hat. ARD-Reporter Klaus Scherer war mit Ermittlern unterwegs und hat darüber ein Buch geschrieben, das jetzt erschienen ist. Es heißt "Kugel ins Hirn". SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit ihm gesprochen.