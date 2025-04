Harvard will Trumps Regierung verklagen: Wo bleibt die Solidarität der anderen Unis?

Der Kampf für die Freiheit der Wissenschaft in den USA geht in eine neue Runde: Die Elite-Universität Harvard klagt vor Gericht gegen die US-Regierung. Denn Präsident Trump hat mehr als zwei Milliarden US-Dollar Fördergeld für Harvard gestrichen- weil sich die Universität zum Beispiel geweigert hat, Diversitätsprogramme zu beenden. Doch Harvard kämpft, so scheint es zumindest, ziemlich allein. Große Solidäritätsaktionen anderer Hochschulen, auch in Deutschland, gibt es nicht. Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Leon Vucemilovic mit Patrick Cramer gesprochen, er ist Präsident der Max-Planck-Gesellschaft.