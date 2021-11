Handwerkstag BW zur Impfdebatte: "Politik ist in der Verantwortung, Führung zu übernehmen"

Das Handwerk in Baden-Württemberg wünscht sich von der Politik mehr klare Ansagen im Corona-Management. Der Hauptgeschäftsführer beim Baden-Württembergischen Handwerkstag, Peter Haas, sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch zur Debatte über eine Impfpflicht: "Über Tage hinweg teilen uns Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten quer durch die Republik mit, wer jetzt welche Meinung hat. Anstatt sich zusammenzusetzen, eine Entscheidung zu treffen und die zu verkünden, operiert man hier wieder am offenen Herzen und schaut, was die Meinungsumfragen hergeben." Das sei nicht das, was sich der Handwerkstag an Kalkulierbarkeit am Corona-Management der Politik wünsche.