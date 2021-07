Der Unmut der deutschen Wirtschaft über die andauernden Corona-Einreisebeschränkungen der USA wächst: „Der Travel-Ban riskiert Investition und Innovation“, sagt auch die Präsidentin der deutsch-amerikanischen Handelskammer AmCHam. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich berichtet sie von der Irritation darüber, dass US-Amerikaner zwar wieder in den Schengenraum, Europäer aber nicht in die USA reisen dürfen. Und sie erklärt, warum der persönliche Austausch in den transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen so wichtig für die Unternehmen ist.