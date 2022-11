Handel mit China: Warum wir Alternativen brauchen

per Mail teilen

Bundeskanzler Scholz ist für einen Tag in China. Er bringt eine Wirtschaftsdelegation mit und die Ankündigung, auch unangenehme Themen ansprechen zu wollen. Chinas Staatsführung wird das schätzungsweise weglächeln. Es steckt viel Konfliktpotenzial in den Beziehungen zwischen China und Deutschland und auch Europa. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA), Thilo Brodtmann, fordert deswegen eine "Diversifizierung" der Handelsstränge in Asien. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich erklärt es diese Strategie.