Handball-Legende Uwe Gensheimer gibt seine Abschiedsvorstellung: "Alles hat seine Zeit"

Einer der besten und auch sympathischsten Handballer verabschiedet sich: Uwe Gensheimer hört auf. Wir würdigen eine große Karriere.

Schon allein in Zahlen ist seine Leistung beeindruckend: Insgesamt hat Uwe Gensheimer 538 Spiele bestritten und dabei 3.040 Tore geworfen. Schon mit 5 Jahren stand er das erste Mal auf dem Platz beim TV 1892 Friedrichsfeld. Von dort ging es direkt in die Handball-Bundesliga zur SG Kronau/Östringen, die heute "Rhein-Neckar-Löwen" heißt. Zwischendurch war Uwe Gensheimer in Frankreich bei Paris Saint Germain, kam aber zu den Löwen zurück und war in der DHB-Auswahl natürlich der Handball-Nationalspieler schlechthin. Für die Nationalmannschaft hat er 204 Spiele im deutschen Trikot absolviert.

Karriereende ohne Bitterkeit

Zum Abschied spielt er noch ein Mal in der SAP-Arena in einem All-Star-Game und klar, er will gewinnen, sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. Er habe nur die gesundheitliche Sorge, dass sein Knie das Spiel auch durchhält, denn eine vorangegangene Knieverletzung hat auch den Ausschlag gegeben, aus dem Profi-Handball auf dem Spielfeld auszusteigen.

Wenn der Knorpel im Knie mal beschädigt ist, ist das schwierig, zu reparieren. Alles hat seine Zeit.

Gensheimer ist aber dankbar für seine große Karriere. Er war auch bei der Weltmeisterschaft Anfang des Jahres, um das DHB-Team anzufeuern. Trotz verpasstem Einzug ins WM-Halbfinale hat er sich positiv über die deutsche Handball-Nationalmannschaft geäußert – in einem Interview sagte er: "Allgemein gesehen und wenn man den Altersschnitt der Mannschaft sieht, finde ich die Entwicklung der letzten Jahre überragend. Wir werden auch in den kommenden Jahren noch sehr, sehr viel Freude an der Handball-Nationalmannschaft haben. Die generelle Richtung zeigt nach oben." Das habe auch die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 gezeigt. Grundsätzlich sei das Spitzenfeld im Handball aber sehr eng beieinander.

Handball muss medial aufholen

Im Gespräch bei SWR Aktuell hat Gensheimer auch über die Außenwirkung von Handball gesprochen. Der gebürtige Mannheimer hat es bedauert, dass manche Arenen bei der WM halb leer waren. Das sei dem Handball bei anderen Turnieren auch schon besser gelungen. Grundsätzlich müsse der Weltverband sich besser positionieren und auch auf internationale Märkte schauen, etwa eine Vermarktung von Übertragungen in den Vereinigten Staaten, um als Sportart dort populärer zu werden. Gensheimer selbst wird sich nach dem Ende seiner sportlichen Karriere im Management der Rhein-Neckar-Löwen einbringen.