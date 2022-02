"Hanau ist jetzt eine andere Stadt" - zwei Jahre nach den rassistischen Morden

Genau zwei Jahre sind die rassistisch motivierten Morde von Hanau jetzt her. Der 19. Februar ist ein sehr schmerzvoller Tag für die Hinterbliebenen der Opfer, aber auch für viele andere Bürgerinnen und Bürger in Hanau. Am 19. Februar 2020 brachte der Täter neun Menschen mit Migrationshintergrund um - anschließend tötete er seine Mutter und schließlich sich selbst.

Die Stadt versucht, das Trauma aufzuarbeiten und den Angehörigen der Getöteten Beistand zu leisten. Dazu hat die Verwaltung unter anderem ein "Zentrum für Demokratie und Vielfalt" ins Leben gerufen, dessen Leiter ist Andreas Jäger. Er erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, wie es ihm un den anderen Menschen in Hanau heute geht.